Reijnders imprescindibile, c'è vita nel Milan senza di lui? Chi gioca al suo posto a Bologna

Bologna vs AC Milan

La squalifica dell'olandese obbliga Fonseca a fare a meno del proprio punto di riferimento. Da Musah a Loftus-Cheek: chi lo sostituisce.

Non è esatto affermare che il pensiero sia comparso nella mente di Paulo Fonseca già al 30' di Milan-Udinese: c'era ancora un'ora da giocare, poi una partita di Champions League. Però oggi sì, è un argomento che va necessariamente dibattuto: chi gioca a Bologna senza Tijjani Reijnders?

È una questione che ne sottintende un'altra: come si può sostituire un giocatore così, dalle caratteristiche uniche come ha più volte sottolineato lo stesso Fonseca, e per di più protagonista di uno stato di forma eccellente?

Un bel problema, specialmente se si pensa che proprio Reijnders ha tolto le castagne dal fuoco nella complicatissima sfida di Champions League di martedì contro il Bruges. Una doppietta che innalza ulteriormente lo stato d'agitazione del Milan, costretto al Dall'Ara fare a meno di un insostituibile.