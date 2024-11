Reijnders è tornato e ha già eguagliato se stesso: ha già segnato quanto tutto lo scorso campionato

Dopo un paio di prestazioni sottotono, l'olandese si è ripreso il centrocampo e segna: è già a quota 3, come tutto lo scorso campionato.

Non eravamo abituati a vedere un Tijjani Reijnders così. L'olandese era reduce da una prestazione poco entusiasmante contro lo Slovan Bratislava, in Champions League, e pure contro la Juventus si era adeguato all'andazzo generale che avrebbe poi partorito uno scialbo 0-0.

Ma il detto "non c'è due senza tre", per Reijnders, non vale. Non in questo caso, almeno. E la riprova è data dalla splendida prestazione dell'ex centrocampista dell'AZ nell'anticipo contro l'Empoli, vinto nettamente dal Milan con un secco 3-0.

Reijnders è stato il grande protagonista del tardo pomeriggio del Meazza. E quel che ha fatto, nonostante la nebbia che per larghi tratti ha avvolto lo stadio, lo hanno visto tutti.