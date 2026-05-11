Reguilon porterà il suo cane negli USA pagando 135.000 dollari: "Non voglio farlo soffrire nella stiva"

Dopo una vita calcistica passata in Spagna, con alcuni anni trascorsi in Inghilterra, Sergo Reguilon ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti e in particolare a Miami per vestire la maglia dell'Inter, squadra Campione in carica della MLS in cui milita Leo Messi.

In virtù del trasferimento intercontinentale, Reguilon fa i conti con alcune questioni da risolvere, tra cui il trasferimento del suo amato cane dalla Spagna agli USA.

Intervistato dallo Streamer TheGrefg, Reguilon ha raccontato di essere intenzionato a portare il suo animale domestico negli USA tramite un volo privato, visto lo stress e l'ansia che tali trasferimenti causano di consueto:

"Il cane ha già il passaporto per andare negli Stati Uniti, ma non voglio farlo viaggiare nella stiva per non farlo soffrire. Sto valutando l'opzione di un aereo privato" ha svelato Reguilon.

Per trasportare il suo Golden Retriever di 28 kg dopo l'estate, Reguilon non spenderebbe certo poco, visto che come raccontato il volo costerebbe circa 135.000 dollari.

Nella chiaccherata, Reguilon ha anche svelato il costo del suo affitto a Miami: "19.000 dollari al mese, il più basso degli ultimi sei anni. Cifra folle? Beh, è ​​piuttosto bassa per Miami, perché ho fatto un accordo con il proprietario che è un appassionato di calcio e gli regalo i biglietti...".