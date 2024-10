Cambia il regolamento per i portieri? Possibile novità riguardo il tenere la palla con le mani, già in Serie C

Da sei a otto secondi: così l'IFAB vorrebbe modificare il tempo in cui il pallone può essere tenuto in mano dai portieri.

Anno dopo anno, le regole del calcio vengono riviste. Dall'arrivo del VAR ai cinque sostituzioni, sono tanti i nuovi cambiamenti che hanno modificato il gioco rispetto al passato. Da diverse stagioni si parla anche della norma riguardante i portieri, per ora ancora la stessa.

Quale? Quella che prevede che i portieri possano tenere il pallone in mano per un massimo di sei secondi. Quando sono sette, otto, nove, gli estremi difensori non vengono praticamente mai puniti, ma il tempo perso, anche se minimo, è comunque importante.

Per questo l'IFAB, l'organizzazione mondiale che decide le regole del calcio, vorrebbe , secondo la Gazzetta dello Sport, aumentare il tempo limite a otto secondi, così da evitare perdite di tempo antisportive, soprattutto negli ultimi minuti di partita.