Rebus Conceicao, il portoghese è al rientro: ma chi può fargli spazio in questa Juventus?

Conceicao resta una pedina molto importante nella Juventus, ma basandosi sull’undici sceso in campo alla Zini, i due calciatori che potrebbero lasciargli spazio sono Miretti e McKennie. Il centrocampista italiano sta però giocando molto bene, tanto da risultare tra i migliori in campo contro Sassuolo e Cremonese: di certo è lui il principale indiziato per contendersi una maglia da titolare con Conceicao.