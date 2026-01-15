Rebus Conceicao, il portoghese è al rientro: ma chi può fargli spazio in questa Juventus?

Un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo ai box nelle ultime due partite contro Sassuolo e Cremonese e che potrebbe avergli fatto perdere terreno importante nelle gerarchie di Luciano Spalletti.
Francisco Conceicao ha ormai aver smaltito il problema alla coscia ed è pronto a tornare a disposizione del tecnico bianconero per la sfida contro il Cagliari, ma il suo impiego resta un rebus.
Spalletti sembra infatti aver trovato la giusta quadratura alla sua Juventus, sia in termini tattici che di uomini: al posto di chi giocherebbe eventualmente il portoghese in questa squadra collaudata?