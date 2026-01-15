Pubblicità
Conceicao JuventusGetty Images
Nino Caracciolo

Rebus Conceicao, il portoghese è al rientro: ma chi può fargli spazio in questa Juventus?

Spalletti sembra aver trovato la giusta quadratura alla sua Juventus, ma Conceicao è al rientro e chiede spazio: al posto di chi potrebbe giocare il portoghese?

Un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo ai box nelle ultime due partite contro Sassuolo e Cremonese e che potrebbe avergli fatto perdere terreno importante nelle gerarchie di Luciano Spalletti.


Francisco Conceicao ha ormai aver smaltito il problema alla coscia ed è pronto a tornare a disposizione del tecnico bianconero per la sfida contro il Cagliari, ma il suo impiego resta un rebus.

Spalletti sembra infatti aver trovato la giusta quadratura alla  sua Juventus, sia in termini tattici che di uomini: al posto di chi giocherebbe eventualmente il portoghese in questa squadra collaudata?

  • VERSIONE MIGLIORE

    Nelle due gare vinte contro Sassuolo e Cremonese è andata in scena la versione migliore della Juventus di Spalletti. Equilibrio, intensità, trame offensive: 8 goal realizzati e nessuno subito, segnale di un equilibrio mai raggiunto prima. Tanto che ora il tecnico bianconero potrebbe insistere nel segno della continuità.

  • IN BALLOTTAGGIO CON MIRETTI

    Conceicao resta una pedina molto importante nella Juventus, ma basandosi sull’undici sceso in campo alla Zini, i due calciatori che potrebbero lasciargli spazio sono Miretti e McKennie. Il centrocampista italiano sta però giocando molto bene, tanto da risultare tra i migliori in campo contro Sassuolo e Cremonese: di certo è lui il principale indiziato per contendersi una maglia da titolare con Conceicao.

  • MCKENNIE ARMA TATTICA

    Possibile, ma più difficile da ipotizzare che a lasciare il posto a Conceicao in un ipotetico undici titolare definitivo possa essere McKennie. L’americano è uno dei pupilli di Spalletti, che apprezza tantissimo la sua duttilità abbinata a un rendimento costante: un’arma tattica quasi irrinunciabile per la sua Juventus.

  • PEDINA IMPORTANTE

    In questa Juventus non ci sarà dunque più spazio per Conceicao? Scenario improbabile. Il portoghese resta un calciatore molto importante nella rosa bianconera e con i tanti impegni ravvicinati che attendono la Juventus ci sarà sicuramente spazio anche per lui. Di certo, toccherà a Conceicao trovare ulteriori motivazioni e stimoli da una concorrenza mai così agguerrita.

