Real Madrid-Villarreal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Real Madrid ospita il Villarreal nel nono turno della Liga 2024/25: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

La nona giornata di Liga mette di fronte al Santiago Bernabeu il Real Madrid e il Villarreal.

I Blancos, reduci dalla sconfitta per 1-0 in Champions League sul campo del Lille, ospitano il ‘Sottomarino Giallo’ nella sfida in cui gli uomini di Ancelotti vogliono continuare la caccia al primo posto in classifica, occupato dal Barcellona.

Dall’altra parte il Villarreal arriva nella Capitale e vuole giocare un brutto scherzo agli avversari e portare a casa punti preziosi da una trasferta ostica. Il ‘Submarino Amarillo’ si presenta al Bernabeu da terza della classe, alle spalle proprio di Barça e Real: con un successo potrebbe scavalcare la formazione allenata da Carlo Ancelotti.

Il Real è a quota 18 dopo otto turni, con 5 vittorie e 3 pareggi, mentre il Villarreal ha conquistato 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e la sconfitta contro il Barcelona.

Nella passata stagione, il Real Madrid si è imposto 4-1 in casa sul Villarreal nella gara del girone d’andata, mentre a ritorno ci fu uno spettacolare pareggio sul risultato di 4-4.

In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Villarreal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.