Real Madrid-Almeria, diffusi gli audio VAR delle polemiche: aperta un'indagine

I dialoghi tra arbitro e VAR sono venuti alla luce senza autorizzazione: "Non c'è fallo di mano e non c'è nemmeno fallo in attacco".

Due giorni dopo tutto quel che è successo al Santiago Bernabeu, l'Almeria non ha ancora sbollito la rabbia. E non tanto per il risultato, trasformatosi da 2-0 a favore a 2-3 in un tempo.

No: le proteste biancorosse hanno a che vedere con l'arbitraggio. E con gli interventi della Sala VAR. Tre, per la precisione: uno per concedere un calcio di rigore al Real Madrid, uno per annullare il potenziale 1-3 di Sergio Arribas, un altro per convalidare il 2-2 di Vinicius Junior, segnato forse con un braccio.

Tre episodi che in Spagna hanno fatto discutere per tutta la giornata di lunedì. E che tornano a far discutere dopo la diffusione di un audio non autorizzato con il dialogo tra l'arbitro, Francisco José Hernandez Maeso, e il VAR, Alejandro Hernandez Hernandez.