Non tutto è stato negativo in casa Real Madrid sotto la gestione di Alvaro Arbeloa. Tra fine febbraio e fine marzo, i Blancos hanno infilato sei vittorie in sette partite, superando sia il Benfica che il Manchester City in casa e in trasferta in Champions League, oltre a travolgere l’Elche per 4-1 in La Liga.

Un dato significativo: in quel periodo Kylian Mbappe era assente, alle prese con un fastidioso problema al ginocchio.

Il Real ha anche battuto l’Atletico Madrid per 3-2 in un derby spettacolare, con Mbappé impiegato solo negli ultimi 26 minuti. Arbeloa ha abbandonato il 4-3-3 per passare a un più compatto 4-4-2, con Vinicius Junior e Brahim Diaz in attacco, e la squadra è apparsa subito più equilibrata.

Con ampiezza reale sugli esterni, Vinícius è tornato ai livelli del 2023-24 – stagione chiusa al secondo posto nel Pallone d'Oro – mentre Federico Valverde attaccava costantemente l’area, supportato dal grande lavoro di Aurelien Tchouameni.

Anche in fase difensiva, la squadra si è mostrata solida e compatta.

In altre parole, il Real giocava da squadra. Una condizione che viene meno quando Mbappé è in campo. Contro Mallorca e Girona, Arbeloa è tornato al piano “servire Mbappé a tutti i costi” e il risultato è stato un solo punto invece di sei.

Il problema è evidente: senza alternative tattiche, quando gli avversari riescono a isolare Mbappé – o quando il francese attraversa una giornata storta sotto porta, evento sempre più frequente – il Real Madrid resta senza soluzioni.