Real Madrid-Milan dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole di prestigio per il Milan, avversario del Real Madrid nel Soccer Champions Tour: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Dopo aver superato il Manchester City di Guardiola, per il Milan è tempo di un altro super incrocio nel Soccer Champions Tour 2024 di scena negli Stati Uniti: avversario è il Real Madrid campione d'Europa in carica.

Seconda uscita amichevole per la squadra di Ancelotti che, a porte chiuse, ha battuto per 3-0 l'Albacete: protagonista il grande ex Brahim Diaz, che nella Milano rossonera ha giocato per tre anni in prestito dal 2020 al 2023.

Di seguito tutte le informazioni necessarie su Real Madrid-Milan: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.