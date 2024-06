La squadra più vincente nella storia della Champions League ha giocato ben 17 finalissime del torneo europeo.

Nel corso della storia europea non c'è stata nessuna squadra capace di conquistare così tante Champions League, e in precedenza Coppe dei Campioni, come il Real Madrid.

Sono ben 14, infatti, le finali vinte dai Blancos in diversi decenni, con allungo sulla seconda più vincente (il Milan) continuo dal 2014 in avanti.

Nessuno ha mai raggiunto la finale di Champions League in così tante edizioni: ma il Real Madrid ne ha mai perso una dagli anni '60 ad oggi?