Real Madrid-Espanyol dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Real Madrid ospita l’Espanyol nel sesto turno di Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Reduce dalla convincente vittoria per 3-1 ottenuta contro lo Stoccarda nell’esordio nell’edizione 2024-2025 della Champions League, il Real Madrid torna a concentrarsi sulla Liga e lo fa sapendo che, dopo una partenza caratterizzata da troppi alti e bassi, sono da evitare nuove frenate.

La compagine guidata da Carlo Ancelotti, ha infatti ottenuto due vittorie consecutive nelle ultime due uscite nel torneo, ma il suo score sin qui parla di tre successi complessivi accompagnati da due pareggi.

I Blancos sono dunque ancora imbattuti in campionato, ma il bottino di 11 punti (gli stessi totalizzati da Atletico Madrid e Villarreal) vale ’solo’ un secondo posto alle spalle di un Barcellona sin qui a punteggio pieno e che quindi comanda la classifica a quota 15.

Avversario nel sesto turno sarà l’Espanyol che, dopo aver inanellato due sconfitte nelle prime due uscite, ha rialzato la testa ottenendo prima un pareggio in casa dell’Atletico Madrid, poi due vittorie consecutive contro Rayo Vallecano ed Alaves.

