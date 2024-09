Real Madrid-Betis dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Real Madrid ospita il Betis per non perdere di vista lo scatenato Barcellona a punteggio pieno: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Barcellona chiama, il Real Madrid è obbligato a rispondere. Mbappé e compagni ospitano il Betis per risollevarsi dopo uno zoppicante avvio di campionato, ma soprattutto per non perdere di vista i blaugrana, primi in Liga a punteggio pieno dopo quattro partite.

Una vittoria e due pareggi: questo è il bottino del Real Madrid, che ovviamente rispetto al Barcellona ha una partita in meno. In caso di vittoria i Blancos di Carlo Ancelotti si porterebbero a quota 8 in classifica, a -4 dalla prima posizione del Barça.

Il Betis si trova invece agli ultimi posti della classifica della Liga, ma ha disputato solo due partite: in entrambi i casi gli uomini dell'Ingegner Pellegrini hanno racimolato un pareggio.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Real Madrid-Betis in tv e streaming e sulle formazioni.