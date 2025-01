Real Madrid-Barcellona, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede nella finale della Supercoppa di Spagna in caso di pari al 90'

Una tra Real Madrid e Barcellona alzerà la Supercoppa di Spagna a Gedda: ma cosa succede se i tempi regolamentari termineranno in parità?

Real Madrid o Barcellona, ovvero le due grandi potenze del calcio spagnolo e due dei club più glorioso della storia del calcio europeo: andrà a una di loro due la Supercoppa di Spagna 2024/2025, che ha visto la partecipazione anche di Athletic e Maiorca.

Sia la squadra di Carlo Ancelotti che quella di Hansi Flick hanno avuto agevolmente la meglio sulle rispettive avversarie in semifinale: le Merengues sul Maiorca per 3-0, i catalani sull'Athletic per 2-0.

La finale della Supercoppa di Spagna si gioca a Gedda in gara secca, dunque senza ritorno: la vincente si metterà in tasca la Supercoppa spagnola (per il Barcellona sarebbe il quindicesimo titolo, per il Real Madrid il quattordicesimo), mentre la perdente dovrà accontentarsi di chiudere al secondo posto.

Cosa accadrà invece in caso di parità di punteggio al 90'? Real Madrid-Barcellona proseguirà con i tempi supplementari o si andrà direttamente ai rigori? Il regolamento.