Real Madrid-Barcellona sospesa dopo 11 minuti: cosa è successo negli USA

L'amichevole tra le due grandi di Spagna è stata sospesa dopo pochi minuti, stadio totalmente evacuato.

Subito un brivido durante il primo Clasico della nuova stagione, giocato nella notte tra sabato e domenica negli USA.

L'amichevole tra Real Madrid e Barcellona, infatti, è stata sospesa dall'arbitro dopo appena 11 minuti.

Non solo, lo stadio che ospitava la partita è stato velocemente sgomberato per mettere in sicurezza i tifosi presenti sugli spalti mentre i giocatori delle due squadre raggiungevano gli spogliatoi.

Ma cosa è successo e perché Real Madrid-Barcellona è stata sospesa?