Razzismo contro Vinicius, tre persone in carcere: storica condanna dopo gli insulti al brasiliano

In Spagna si è arrivati ad una sentenza storica dopo quanto accaduto nel famoso match tra Valencia e Real Madrid.

Tre tifosi del Valencia sono stati condannati al carcere dopo gli insulti razzisti contro Vinicius. Sentenza storica in Spagna, dove alcuni fans saranno costretti a essere rinchiusi in prigione in seguito a quanto successo nel maggio del 2023 al Mestalla.

Per i condannati anche due anni di Daspo dagli stadi, per un provvedimento senza precedenti in Spagna. Denunciati dalla Liga, i tre fans del Valencia sono stati accusati anche dalla Federcalcio spagnola, dal Real Madrid e dallo stesso attaccante brasiliano.

Da canto loro i tifosi hanno letto una lettera di scuse al calciatore e nei confronti della Liga e del Real Madrid.