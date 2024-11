Rayan Cherki corteggiato dall'Italia: il trequartista del Lione potrebbe giocare con la Nazionale azzurra

Il ventunenne francese ha origini italiane e la federazione ha intensificato i contatti per convincerlo ad unirsi alla Nazionale di Spalletti.

All'Italia di Luciano Spalletti forse mancherebbe proprio un giocatore come Rayan Cherki, che ha il doppio passaporto francese e algerino ma potrebbe giocare anche con gli azzurri per le sue origini italiane.

Il trequartista del Lione fino ad ora ha sempre giocato con le Nazionali minori della Francia e adesso è conteso da altri due paesi, l'Italia appunto ma anche l'Algeria.

Secondo quanto riferito da RMC Sport, la federazione italiana avrebbe intensificato i contatti proprio nell'ultimo periodo.

Ecco perché Cherki potrebbe vestire la maglia azzurra e le ultime sulla sua situazione.