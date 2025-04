Raspadori gioca contro il Torino? L'attaccante del Napoli ha la febbre: le ultime sulla sua presenza nel posticipo

Altri problemi per Conte, che questa sera rischia di dover fare a meno di Raspadori: la decisione verrà presa nelle ore precedenti la partita.

Altro guaio in attacco per il Napoli: Giacomo Raspadori rischia di saltare il posticipo contro il Torino, in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

La motivazione, secondo quanto rivelato da Sky, non è legata a un infortunio: Raspadori ha infatti la febbre e per questo potrebbe non mettersi a disposizione di Antonio Conte per la gara contro i granata.

La decisione sulla presenza in campo o meno di Raspadori verrà presa solamente nel pomeriggio, a ridosso della partita. Ma, come detto, lo scenario che porta a una sua assenza è al momento concreto.

In caso di assenza di Raspadori, Conte potrebbe utilizzare un tridente puro con Spinazzola e Politano ai lati di Lukaku. In questo caso Rafa Marin giocherebbe centrale difensivo, con Olivera a sinistra.

