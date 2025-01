Rashford, Trincao e Belahyane: le opzioni del Milan per il mercato di gennaio

I rossoneri vogliono puntellare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao: l'attaccante del Manchester United rimane l'obiettivo numero uno.

Il Milan interverrà sicuramente nel mercato nel corso della finestra di riparazione con l'obiettivo di puntellare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Sergio Conceicao.

Freschi di trionfo in Supercoppa italiana, i rossoneri puntano a risalire in campionato per ricucire quel gap di punti che li separa dalla zona che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, sono diversi i nomi sondati dallo stato maggiore del club rossonero e, in tal senso, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per finalizzare una o più operazioni in entrata.