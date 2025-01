Walker o Rashford, il Milan può prenderne soltanto uno: chi serve di più a Conceição?

Il regolamento consente ai rossoneri di portare a Milano solo uno dei due inglesi a gennaio. Ma chi sarebbe più utile?

La situazione è chiara da diverse ore. Da quando, cioè, i nomi di Marcus Rashford e di Kyle Walker sono venuti alla luce per il mercato invernale del Milan. E da quando, allo stesso tempo, si è scoperto che a Milano ne potrà arrivare soltanto uno.

Rashford esclude Walker. E Walker esclude Rashford. Due profili diversissimi tra loro, due ruoli diversissimi tra loro. Al Milan, ovvio, non dispiacerebbe regalare entrambi a Sergio Conceição: e chi non vorrebbe portarsi a casa contemporaneamente un giocatore del Manchester United e uno del Manchester City? Solo che non si può fare.

Rashford o Walker, dunque? Su chi dovrebbe puntare maggiormente il Milan per rinforzare una rosa che ha appena vinto la Supercoppa Italiana, che in Champions League è ben messa, ma che in campionato continua a faticare terribilmente come dimostra l'ottavo posto - anche se con due partite da recuperare - in classifica?