Rashford e Garnacho esclusi dal derby di Manchester: la spiegazione di Amorim e cosa può succedere a gennaio

Amorim esclude i due dalla sfida contro il City e spiega la sua scelta: "Guardo anche come mangiano e come vestono". Cessione a gennaio?

Doppia clamorosa esclusione prima del derby di Manchester nelle file dello United. Una scelta, quella di Ruben Amorim, sicuramente coraggiosa e destinata a fare discutere.

L'allenatore, arrivato ad Old Trafford solo da poche settimane, contro il City non porta neppure in panchina due giocatori che fino a poco tempo fa erano praticamente intoccabili.

Stiamo parlando di Marcus Rashford e Alejandro Garnacho, che a questo punto potrebbero lasciare Manchester già durante la sessione invernale di calciomercato.

Ma cosa c'è dietro l'esclusione di Rashford e Garnacho nel derby di Manchester?