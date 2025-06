Rapina a casa Arnautovic: ferito il guardiano, i ladri se ne vanno senza il bottino

L'attaccante austriaco non era a casa, ma nella villa di Cantù erano presenti i custodi filippini: il colpo non è comunque andato a segno.

Attimi di paura nella villa di Marko Arnautovic a Cantù, in provincia di Como: un gruppo di ladri ha tentato un'incursione nella sua abitazione.

Fortunatamente, l'ex attaccante dell'Inter non era presente al momento del blitz, ma in casa si trovavano i guardiani, che sono riusciti a mettere in fuga i malintenzionati.

Uno dei custodi, però, ha riportato alcune ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini.