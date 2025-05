Raphinha attraversa tutto il campo in ginocchio: mantenuta la "promessa" dopo il successo in Liga

L'attaccante del Barcellona ha festeggiato a modo suo la vittoria del campionato: oltre 100 metri in ginocchio al Montjuic.

Il Barcellona ha conquistato la Liga 2024/25 e, tra i protagonisti del trionfo, c’è chi ha scelto un modo davvero singolare per festeggiare.

Raphinha, infatti, è tornato allo stadio Montjuïc - che in questa stagione ha ospitato le partite casalinghe dei blaugrana - e ha attraversato l’intero campo in ginocchio.

Per lui non è una novità: si tratta di una vera e propria tradizione personale. Tra i sudamericani, non è però l'unico a seguire questo particolare rituale: fece lo stesso Thiago Silva lo scorso dicembre dopo la salvezza del suo Fluminense.