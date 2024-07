Ranking UEFA, è ricominciata la corsa alle cinque squadre in Champions: l'Italia la vuole anche nel 2025/2026

L'Italia punta a cinque squadre in Champions anche nel 2025/2026, la corsa è appena cominciata ma la Serie A è già in testa.

Sembra ieri che le tre finali europee hanno portato Real Madrid, Atalanta e Olympiakos regine del rispettivo torneo continentali. A poche settimane dalle vittorie in Champions, Europa League e Conference, i tornei sono ripartiti con l'edizione 2024/2025, a cominciare dai turni preliminari di luglio.

In campo tutte le squadre dei tornei minori d'Europa, dalla Grecia alla Norvegia, passando per Romania, Albania, ma anche Olanda e Portogallo. In questo modo è partita la nuova caccia alla squadra in più in Champions, come già capitato per il 2024/2025.

Come noto, infatti, il primo posto del ranking UEFA 23/24 ha permesso all'Italia di avere una squadra in più nella nuova Champions, la quinta: la Serie A, con le sue otto rappresentanti, ci proverà anche nei tornei dell'attuale annata.