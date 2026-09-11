Prima tornata di Champions ufficialmente conclusa ed è subito tempo di primissimi bilanci a livello di ranking UEFA. Da tempo ormai, infatti, le federazioni danno tanta attenzione a questo aspetto, dal momento che un buon rendimento nelle coppe europee e un buon ranking stagionale può portare a uno slot aggiuntivo in Champions League. Ma come sono andate le italiane in questa prima giornata?
Ranking UEFA 2026/27: Italia decima dopo la prima giornata di Champions League
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UNA VITTORIA, UN PARI E DUE KO
Il bilancio è stato, senza dubbio, migliorato al giovedì sera, quando il Como ha spazzato via il Lipsia al Sinigaglia e la Roma ha pareggiato a Istanbul. Le sconfitte di Inter e Napoli, peraltro contro Real Madrid e Arsenal, storicamente rivali dirette per lo slot aggiuntivo, aveva lasciato l’Italia senza punti utili per il ranking.
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IL RANKING UEFA AGGIORNATO
Dopo il primo turno di League Phase, in testa c’è l’Azerbaigian, seguito da Norvegia e Portogallo. Ovviamente il Ranking tiene conto anche dei preliminari e il percorso di Sabah, Benfica, Bodo-Glimt, Viking e di tutte le altre squadre che hanno preso parte alle fasi precedenti delle coppe influenza e non poco. Per questo le leghe top, come Inghilterra, Spagna, Italia e Germania sono dietro, con il nostro decimo posto a quota 4.071 di coefficiente.
1) Azerbaigian 5.125 (1/4)
2) Norvegia 5.000 (4/5)
3) Portogallo 4.700 (5/5)
4) Turchia 4.700 (4/5)
5) Spagna 4.625 (8/8)
6) Inghilterra 4.611 (9/9)
7) Germania 4.571 (7/7)
8) Austria 4.200 (3/5)
9) Slovacchia 4.125 (1/4)
10) Italia 4.071 (7/7)
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È SOLO L’INIZIO: L’ITALIA SPERA IN UNA BUONA ANNATA
Volendo monitorare quelle che poi, razionalmente, andranno a essere le competitor per le prime due posizioni, va detto che l’Italia è partita peggio rispetto a Inghilterra, Spagna e Germania. C’è già un gap di quasi mezzo punto di coefficiente, frutto delle sopracitate sconfitte di Inter e Napoli. È vero anche, però, che gli impegni per le squadre di Chivu e Allegri erano complessi e c’è tutto il tempo per recuperare.
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IL RANKING UEFA VALE IL POSTO EXTRA IN CHAMPIONS?
Anche quest’anno, le due federazioni che, a fine anno, avranno il maggior coefficiente nel ranking stagionale, usufruiranno di un posto in più in Champions League. Dall’introduzione di questa regola, ormai tre anni fa, l’Italia ha portato una squadra in più in UCL solo nel 2024/25, insieme alla Germania. Nelle ultime due annate, invece, slot aggiuntivo per Premier League e LaLiga.
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