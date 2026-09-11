Ranking UEFA 2026/27: Italia decima dopo la prima giornata di Champions League

Il bilancio è stato, senza dubbio, migliorato al giovedì sera, quando il Como ha spazzato via il Lipsia al Sinigaglia e la Roma ha pareggiato a Istanbul. Le sconfitte di Inter e Napoli, peraltro contro Real Madrid e Arsenal, storicamente rivali dirette per lo slot aggiuntivo, aveva lasciato l’Italia senza punti utili per il ranking.