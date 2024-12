Ranieri torna all'Olimpico 2017 giorni dopo Roma-Parma 2-1: chi c'era in campo nella sua ultima partita casalinga

La notte dell'addio di De Rossi fu anche quella dell'arrivederci del tecnico. Che stasera, contro l'Atalanta, si prepara al terzo esordio casalingo.

Per un romano come lui, l'Olimpico è una specie di seconda casa. Dove, peraltro, è sempre un ospite apprezzatissimo. Come dimenticare, ad esempio, il tributo congiunto che le tifoserie di Roma e Leicester gli hanno riservato nella semifinale di ritorno della Conference League 2021/2022?

Claudio Ranieri era lì, seduto in tribuna, sull'orlo delle lacrime. Emozionatissimo, e non poteva essere altrimenti. Tifoso tra i tifosi, appassionato di calcio che mai avrebbe pensato di indossare nuovamente i panni del salvatore della patria per venire in soccorso della Roma. E invece gliel'hanno chiesto di nuovo, e lui di nuovo non ha saputo dire di no.

Questa sera, dunque, spazio ad altre emozioni. Perché Ranieri ha già allenato la Roma per due volte in questo terzo ciclo, ma entrambe in trasferta: a Napoli prima, a Londra poi. Contro gli azzurri ha perso di misura, col Tottenham ha vissuto una prima serata esaltante grazie alla zampata vincente di Hummels in pieno recupero.

L'articolo prosegue qui sotto

Roma-Atalanta sarà diversa: coinciderà con il ritorno all'Olimpico di Ranieri seduto sulla panchina giallorossa. E sarà l'ennesima notte speciale per uno che di sensazioni forti, in carriera, ne ha vissute a bizzeffe.