Ranieri in conferenza da allenatore della Roma, quando e a che ora? Dove vederla in tv e streaming

C. Ranieri

Il nuovo tecnico della Roma racconterà cosa si aspetta da questa avventura alla guida dei giallorossi: prima conferenza per Ranieri.

Dopo aver accettato il ritorno alla Roma, Claudio Ranieri racconterà la sua scelta e cosa si aspetta da allenatore giallorosso.

C'è grande attesa per la prima conferenza del tecnico dopo l'annuncio ufficiale del nuovo ruolo da allenatore. Per Ranieri ci sarà l'esordio, o per meglio dire il nuovo esordio giallorosso, contro il Napoli il 24 novembre.

Il big match contro la squadra di Conte sarà l'inizio del nuovo percorso, in cui Ranieri proverà a rialzare la squadra, attualmente nella parte destra della classifica e clamorosamente al 12esimo posto in classifica.