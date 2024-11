Inizia la terza avventura di Ranieri a Roma: "I Friedkin hanno messo un sacco di soldi, ai tifosi chiedo di non fischiarci".

Il Ranieri-ter prende ufficialmente il via. Dopo il comunicato della Roma e il primo allenamento alla guida della formazione giallorossa, il tecnico di Testaccio si (ri)presenta in conferenza stampa, aprendo il suo terzo mandato alla guida della squadra capitolina.

Claudio Ranieri, che ha preso il posto dell’esonerato Ivan Juric, ha preso la parola nella sala stampa di Trigoria e ha risposto alle domande dei cronisti presenti.

Il 73enne guiderà la squadra fino al termine della stagione per poi assumere un ruolo dirigenziale, come annunciato dallo stesso club: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club.

Di seguito tutte le sue parole in conferenza stampa.