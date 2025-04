Il rammarico di Ranieri dopo Lazio-Roma: "Avrei voluto vincere l'ultimo derby: ma questo è lo sport, lo accetto"

C. Ranieri

Lazio vs Roma

Il tecnico giallorosso ha parlato del pareggio ottenuto contro la Lazio: "Loro hanno creato più occasioni, mi prendo questo pareggio".

Un pareggio che serve poco ad entrambe, ma una sconfitta avrebbe destabilizzato totalmente uno dei due ambienti.

Lazio e Roma si dividono il bottino in gioco, distanziandosi da Atalanta e Juventus, entrambe vincenti - rispettivamente contro Bologna e Lecce - e salite in classifica in questo weekend.

Al termine del derby romano, Claudio Ranieri ha parlato della gara e ha speso un pensiero per l'ultima sfida contro i biancocelesti alla guida dei giallorossi: "Sognavo di chiudere con una vittoria: ma questo è lo sport, lo accetto".