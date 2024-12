Roma vs Atalanta

La Roma perde ancora e resta a +2 sulla zona retrocessione, Ranieri ci crede: "La squadra mi segue, dobbiamo continuare a combattere".

La Roma perde ancora e resta ferma a tredici punti in classifica, solo due punti sopra la zona retrocessione.

Contro l'Atalanta in realtà i giallorossi reggono bene per almeno un'ora, salvo arrendersi nel finale contro una squadra in grande fiducia.

Fiducia che Claudio Ranieri, intervistato da 'Sky' al termine della partita, continua a nutrire nei confronti della sua Roma.