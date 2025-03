Ranieri evita la squalifica, ma dalla UEFA arriva una maxi multa dopo lo sfogo in Porto-Roma

C. Ranieri

Il tecnico giallorosso ha attaccato duramente l’arbitro Stieler e il designatore Rosetti: per lui maxi multa da 20mila euro. Sanzionata pure la Roma.

Lo sfogo di Claudio Ranieri al termine di Porto-Roma, andata del playoff di Europa League, costerà al tecnico giallorosso una salata multa.

L’allenatore della Roma, ricordiamo, aveva usato parole pesanti nei confronti del direttore di gara Tobias Stieler, invitando i suoi calciatori a non andare a stringergli la mano al termine della gara.

Ma lo sfogo di Ranieri non ha risparmiato nemmeno Roberto Rosetti, designatore arbitrale. Oggi la UEFA ha comunicato le sanzioni per Ranieri e per la Roma.