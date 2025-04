C. Ranieri

L'aggiornamento dell'attuale tecnico giallorosso: "Consegnata una lista di 3-4 nomi ai Friedkin. Ora chiunque arrivi lasciamolo lavorare".

"Siamo vicini, molto vicini".

Claudio Ranieri non si nasconde più: la Roma sta per scegliere il nuovo allenatore, il suo sostituto a partire dalla prossima stagione, colui cioè che avrà il compito di riportare stabilità dopo una stagione che ha visto addirittura due cambi di panchina, prima di essere raddrizzata appena in tempo.

Il nome del nuovo condottiero giallorosso ancora non c'è; la volontà della Roma, di Ranieri, del ds Ghisolfi e dei Friedkin di chiudere al più presto, quella sì. Questo è quanto emerge dall'intervista che lo stesso Ranieri ha rilasciato al Messaggero: puntuale, precisa, con importanti aggiornamenti sulla situazione.