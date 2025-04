Ranieri fa chiarezza sul futuro di Dybala: "Ci contiamo anche l'anno prossimo"

C. Ranieri

Roma vs Juventus

Claudio Ranieri spegne le voci sul futuro di Dybala, poi torna su divorzio dalla Juve ("Nessuna rivalsa") e toto-allenatore: "Non ho detto bugie".

Battere la Juventus per piazzare uno scatto importantissimo in chiave qualificazione alle prossime coppe europee. Una vittoria contro i bianconeri permetterebbe infatti alla Roma di raggiungere al quinto posto proprio la squadra di Tudor, oggi avanti tre punti in classifica.

Facile dunque capire l’importanza della gara dell’Olimpico in programma domenica sera. I giallorossi arrivano al match con il morale alle stelle dopo le ultime sette vittorie consecutive in campionato: una marcia da provare a proseguire per continuare a inseguire l’Europa.

A presentare la sfida contro la Juventus, ribadendo l’importanza del match, è lo stesso Claudio Ranieri nel corso della conferenza stampa della vigilia.

L'articolo prosegue qui sotto

Queste le parole dell’allenatore capitolino.