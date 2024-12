Ranieri parcheggia il futuro di Dybala e spiega: "A gennaio cerchiamo giocatori da Roma anche per il futuro" Serie A Roma Roma vs Parma Calcio 1913

Claudio Ranieri non si esprime su Dybala, anticipa le strategie per gennaio e per giugno assicura: "Farò di tutto per prendere un signor allenatore".