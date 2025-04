Ranieri applaude la sua Roma: “Quando non si vince, l’importante è non perdere. Derby gara bellissima”

C. Ranieri

Roma vs Juventus

Ranieri dopo il pareggio contro la Juventus: “Dopo il goal ci siamo assestati, la Juventus arriverà tra le prime quattro. Futuro? Giusto smettere”.

Claudio Ranieri conosce molto bene l’importanza del risultato ottenuto dalla sua Roma. Dopo sette vittorie consecutive in campionato, i giallorossi pareggiano per 1-1 contro una Juventus protagonista di un ottimo primo tempo.

Poi la reazione giallorossa nella ripresa, dettata anche dai cambi all’intervallo, ha fatto la differenza: Shomurodov sigla l’1-1, un risultato che permette alla Roma di rimanere in piena corsa per un posto in Europa, visto il settimo posto con 53 punti.

Al termine della partita Claudio Ranieri ha analizzato la prova della sua squadra, parlato del derby che attende i suoi ragazzi nel prossimo turno di campionato e ha ribadito che a fine stagione non allenerà più.