Rafa Mir arrestato con l'accusa di violenza sessuale, il Valencia: "Apriremo un fascicolo su di lui"

Rafa Mir accusato di violenza sessuale, il Valencia prende provvedimenti: "Il club ha deciso di adottare misure disciplinari".

Sono giorni complicati per Rafa Mir, finito in manette con l'accusa di violenza sessuale perpetrata ai danni di due donne di circa 25 anni.

L'attaccante in prestito al Valencia dal Siviglia è stato arrestato nella serata di lunedì 2 settembre, proclamandosi subito innocente per non aver commesso il fatto contestatogli dagli inquirenti.

Una presunzione d'innocenza rispettata dal Valencia che però, come annunciato in un comunicato, aprirà un fascicolo disciplinare interno sul caso di Rafa Mir in attesa che la giustizia ordinaria faccia il suo corso.