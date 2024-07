Il difensore centrale arriva in azzurro dal Real Madrid. Contratto fino al 2028 con una clausola di riacquisto in favore dei Blancos.

Rafa Marin è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. A comunicare il passaggio in azzurro del ventiduenne è lo stesso club sui suoi profili social.

Marin arriva dal Real Madrid, dove ha trovato poco spazio, ed è pronto a confrontarsi con un campionato di livello come la Serie A.

Un affare anche in termini economici per il Napoli, che in caso il calciatore si rivelasse valido potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza molto corposa.