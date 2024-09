Radonjic e Krunic alla Stella Rossa, è ufficiale: sfideranno Inter e Milan in Champions League

Il club serbo rileva da Torino e Fenerbahce i due centrocampisti, che affronteranno le milanesi nel girone unico della nuova Champions.

Il mercato non dorme. La finestra estiva in Italia si è ufficialmente chiusa a mezzanotte di venerdì 30 agosto, ma continua ad essere aperto in altri campionati, tra cui la Serbia.

Il futuro di Nemanja Radonjic e Rade Krunic sarà proprio nel Paese balcanico. Ad assicurarsi i due calciatori, attualmente di proprietà rispettivamente di Torino e Fenerbahce, è la Stella Rossa.

La formazione di Belgrado, che parteciperà alla fase campionato di Champions League e affronterà sia l’Inter che il Milan a San Siro, ha chiuso le trattative per portare i due centrocampisti alla corte di Vladan Milojevic.

La società serba ha accelerato le operazioni per chiudere i due acquisti e inserire Radonjic e Krunic nella lista Champions, da presentare alla UEFA.