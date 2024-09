Rachael Raygun Gunn è la migliore al mondo: perché l'australiana della break dance alle Olimpiadi in cima alla classifica dopo i Giochi

L'esibizione ai Giochi Olimpici ha portato all'eliminazione e a diventare famosa sui social, ma ora Raygun è la numero uno al mondo: come funziona.

Nell'epoca dei cellulari e dei social, difficilmente qualcuno, anche distrattamente, non ha avuto modo di vedere l'esibizione di Rachael Gunn alle Olimpiadi francesi. Parliamo dell'atleta australiana di break dance che ha portato il mondo del web ad applaudire da una parte o a creare meme e domande sulla sua qualificazione dall'altra.

A qualche settimana dalle Olimpiadi, Rachel Gunn 'Raygun' è la nuova numero uno al mondo della breaking. Inutile dire che la classifica della World DanceSport Federation ha portato diverse polemiche e al chiarimento da parte della stessa federazione.

In particolare, viene spiegato, Raygun Raechel Gunn è la migliore al mondo in base alle quattro migliori esibizioni di ogni atleta negli ultimi 12 mesi, con i punti ottenuti in queste competizioni che continuano a essere validi per 52 settimane a partire dalla fine dell'evento.