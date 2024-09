Rabiot vuole giocare in Champions League? Come funziona con le liste UEFA e gli svincolati

Ancora senza squadra, l'ex juventino starebbe aspettando un top club. Ma non potrebbe giocare la prima fase della Champions League.

"Non c’è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un’opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità”.

Veronique Rabiot, madre dell'ex bianconero Adrien, ha risposto con fermezza alle dichiarazioni di Thiago Motta, che in conferenza stampa aveva negato qualsiasi contatto con il calciatore, affermando di "non essere stato chiamato" e che "da luglio non è cambiato nulla".

Rabiot, insomma, a metà settembre è ancora un giocatore svincolato. Secondo l'Equipe, il quotidiano che ha contattato Veronique, il futuro del giocatore "si risolverà tra pochi giorni". Solo che questo sembra cozzare con le preferenze sue e di Veronique.