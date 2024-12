Rabiot ha segnato il primo goal dopo aver lasciato la Juventus: si è sbloccato dopo mesi

La rete di Rabiot ha dato il vantaggio al Marsiglia sul campo del Saint-Etienne, prima rete dell'ex juventino con l'OM.

Alla nona partita in Ligue 1, due mesi e mezzo dopo aver firmato con il Marsiglia, Adrien Rabiot ha trovato il primo goal. L'ex Juventus aspettava da tempo di sbloccarsi con l'OM, cosa che non era ancora riuscito a fare nonostante sia diventato rapidamente uno dei titolari di De Zerbi.

Da mediano, interno e trequartista, Rabiot ha provato a lasciare il segno sul tabellino in tutte le gare giocate e vinte in larga parte, mancando però sempre il goal nelle gare del Velodrome e in quelle esterne.

Rabiot non segnava in gara ufficiale, almeno riguardo le partite con i club, da maggio e in particolare dalla sfida contro la Salernitana. Da lì, la scadenza contrattuale con la Juventus e la scelta di una nuova squadra che lo ha portato in Francia, a Marsiglia.