Rabiot sempre più decisivo col Milan e i rimpianti della Juventus: la sliding doors con l'acquisto di Koopmeiners

Il rapporto tra Rabiot e la Juventus è sempre stato complesso: anni di fischi, attese disattese, una crescita tardiva e un finale interrotto proprio nel momento in cui il francese sembrava pronto a diventare il leader che non era mai stato nei primi anni in bianconero.

Nel Milan questo ruolo lo ha trovato subito, mentre a Torino pesa il vuoto lasciato e la scelta di puntare su Koopmeiners.

Una decisione che non ha pagato in casa bianconera e che a distanza di tempo rappresenta un vero e proprio rimpianto, accentuato dal rendimento super di Rabiot con la maglia del Milan e da un impatto che sta lasciando il segno.