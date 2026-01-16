Rabiot sempre più decisivo col Milan e i rimpianti della Juventus: la sliding doors con l'acquisto di Koopmeiners

Un rigore procurato e due goal. Una vittoria in rimonta pesantissima e il primo K.O inflitto al Como in casa in questa stagione. Adrien Rabiot è diventato il simbolo del Milan che non molla mai.
“È una vittoria di squadra, abbiamo dimostrato la nostra mentalità” ha dichiarato al termine della sfida.
Quella di ieri sera al Sinigaglia è stata una notte segnata dall’impatto devastante del centrocampista francese, capace di trascinare i rossoneri di Allegri in una gara e in un momento difficile.
Un rendimento che riapre inevitabilmente il dossier Juventus, con i rimpianti per l’addio e la scelta della società di affidarsi a Koopmeiners mentre nessuna offerta formale arrivava al francese.
Una sliding door che il cui ricordo non si affievolisce, ma al contrario ritorna in auge alla luce di un rendimento nettamente agli antipodi tra il centrocampista francese, un vero e proprio fattore per i rossoneri, e l’olandese, non più al centro del progetto bianconero.