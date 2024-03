Rabiot rimane alla Juventus? I traguardi sono importanti: "Rientrano tra le mie riflessioni"

Il centrocampista della Juventus parla del suo futuro, con il contratto bianconero in scadenza il 30 giugno 2024: "Sono rimasto senza coppe".

Da centrocampista deludente e spesso nel mirino dei tifosi, Adrien Rabiot è diventato idolo. Ad un passo dalla cessione nel 2022, il francese è riuscito a prendersi Madama bianconera, trascinandola con goal e ottime prestazioni. Rispetto al passato, il futuro fa tremare i fans.

Rabiot è infatti in scadenza il 30 giugno 2024 e non è ancora chiaro se la prossima annata sarà ancora in maglia Juventus. Le voci sono sempre le stesse: Premier League e PSG. Da canto suo il francese è sempre stato schivo, evitando di dare risposte nette. Insomma, l'alone di mistero su dove giocherà nel 2024/2025 rimane.

"Non ho deciso nulla personalmente riguardo al mio futuro" dice ancora una volta Rabiot, stavolta dal ritiro della Nazionale francese, impegnata nei prossimi giorni nelle due amichevoli contro Germania e Cile.