Rabiot e McKennie giocano Juventus-Atalanta? Come stanno e quando tornano in campo: gli ultimi aggiornamenti

I due giocatori bianconeri hanno saltato per infortunio la trasferta di Napoli: le loro condizioni a -4 dalla sfida contro l'Atalanta.

Come stanno Adrien Rabiot e Weston McKennie? Il grande interrogativo della Juventus, in vista della partita di campionato in programma domenica contro l'Atalanta, è questo.

Il centrocampista francese e quello statunitense, come noto, si sono fatti male contro il Frosinone una decina di giorni fa. Entrambi hanno saltato l'ultima due partita di campionato, persa per 2-1 nel finale dl Maradona di Napoli.

A meno quattro dal big match che vale la difesa del secondo posto da parte della Juventus, ecco le condizioni dei due calciatori della rosa bianconera.