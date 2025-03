Questo Milan non può rinunciare al talento di Leao: Sérgio Conceição riparta da lui

A tratti indolente, svogliato e poco propenso alla fase difensiva ma anche il talento più puro della rosa: Sérgio Conceição non può rinunciare a Leao.

Le montagne russe rossonere al Via del Mare hanno lasciato in eredità tre punti che interrompono l’emorragia di sconfitte (tre consecutive in campionato) e una certezza: questo Milan non può rinunciare al talento di Rafa Leao.

Sérgio Conceição lo ha lasciato in panchina per scelta tecnica nel primo tempo della sfida contro il Lecce, poi – con il Milan sotto 1-0 – lo ha mandato in campo al rientro dall’intervallo al posto di Alex Jimenez. Ottenendo dal portoghese le risposte sperate.

Leao è entrato in due dei tre goal che hanno permesso al Milan di ribaltare il risultato (da 2-0 a 2-3), mostrando spirito, voglia e qualità. Un talento a cui i rossoneri, al netto anche degli aspetti negativi, non possono rinunciare.