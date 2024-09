Quello del Napoli un mercato vissuto tra tante difficoltà, Manna: “Siamo stati condizionati da Osimhen”

Il direttore sportivo del Napoli spiega: “Mercato viziato da Osimhen, ma abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi”.

Reduce da un’annata estremamente complicata nella quale non ha mai realmente dato la sensazione di poter difendere lo Scudetto vinto nella stagione precedente, il Napoli ha deciso di iniziare un ciclo tutto nuovo e di affidare la panchina ad uno dei tecnico più quotati dell’intero panorama calcistico mondiale: Antonio Conte.

Non è quindi un caso che il club partenopeo sia stato tra i più attivi in assoluto nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma la strada che ha portato alla chiusura di tante operazioni è stata spesso in salita.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, parlando ai microfoni di ‘Radio CRC’, ha svelato cosa ha reso più complicato il lungo lavoro di rinnovamento che è stato fatto.