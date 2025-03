Quarti di finale di Nations League: Olanda-Spagna, Danimarca-Portogallo e Croazia-Francia, le probabili formazioni

Danimarca vs Portogallo

Croazia vs Francia

Olanda vs Spagna

I campioni d'Europa impegnati in Olanda mentre Croazia-Francia è la riedizione della finale Mondiale 2018. Ronaldo in Danimarca.

Il piatto forte è Italia-Germania ma anche gli altri accoppiamenti dei quarti di finale di Nations League regalano sfide di altissimo livello. Le gare di andata si giocheranno tutte questa sera con il ritorno invece programmato per domenica.

La Spagna che pochi mesi fa ha vinto l'Europeo affronta l'Olanda, squadra piena di gioventù e talento mentre la Croazia ospita la Francia. In campo anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo che giocherà con la Danimarca.

Lo sguardo dell'Italia sarà rivolto in particolare a quest'ultima partita visto che in caso di passaggio del turno gli azzurri affronterebbero in semifinale una tra Portogallo e Danimarca.

Di seguito tutto sulle partite dei quarti di finale di Nations League con le probabili formazioni.