Quanto vale la qualificazione in Champions? Non solo il prestigio, per le italiane ballano decine di milioni

La battaglia tra Lega e Prefettura ha infine portato all'accordo per le 12:00 di domenica. Sull'altare della contemporaneità e degli Internazionali di Tennis sono stati sacrificati gli orari delle 12:30 di domenica e delle 20:45 di lunedì, portanto le cinque 'partite Champions' a dir poco mattutino del 17 maggio.

Oltre a Roma-Lazio, così, ci saranno anche Pisa-Napoli, Como-Parma, Juventus-Fiorentina e Genoa-Milan, che potrebbe portare a nuove qualificazioni Champions matematiche dopo quella dell'Inter, Campione d'Italia (e della Coppa Italia) certa del massimo torneo europeo da qualche settimana.

Nelle ultime settimane si è discusso ampiamente di come la qualificazione in Champions valga decine di milioni, il punto principale per gli addetti ai lavori, ma di certo non l'unico. Accedere al massimo torneo rispetto all'Europa League porta ad un'attenzione senza eguali rispetto agli altri tornei, vista la nomea e il fascino conquistato negli ultimi decenni: si tratta banalmente della competizione in cui girano più opportunità di crescita economica, non solo per i premi individuali dati dalla qualificazione e dal percorso, del torneo il cui accesso salva una stagione, visto il prestigio di cui è avvolta.

Per i tifosi, invece, giocare la Champions significa vedere all'opera i più grandi avversari d'Europa, ascoltare la 'musichetta': dal loro punto di vista, insomma, essere immersi in un contesto di prima fascia. Di chi ce l'ha fatta.