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Francesco Schirru

Quanto vale la qualificazione in Champions? Non solo il prestigio, per le italiane ballano decine di milioni

Serie A
Roma vs Lazio
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Como vs Parma Calcio 1913
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Genoa vs Milan
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Juventus vs Fiorentina
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Pisa vs Napoli
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Champions League

La quota di partecipazione derivante da market pool e risultati europei, dunque il percorso europeo, nonchè l'incasso dal botteghino: Napoli, Como, Juventus, Milan e Roma sono consapevoli dell'enorme differenza rispetto all'Europa League.

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La battaglia tra Lega e Prefettura ha infine portato all'accordo per le 12:00 di domenica. Sull'altare della contemporaneità e degli Internazionali di Tennis sono stati sacrificati gli orari delle 12:30 di domenica e delle 20:45 di lunedì, portanto le cinque 'partite Champions' a dir poco mattutino del 17 maggio.

Oltre a Roma-Lazio, così, ci saranno anche Pisa-Napoli, Como-Parma, Juventus-Fiorentina e Genoa-Milan, che potrebbe portare a nuove qualificazioni Champions matematiche dopo quella dell'Inter, Campione d'Italia (e della Coppa Italia) certa del massimo torneo europeo da qualche settimana.

Nelle ultime settimane si è discusso ampiamente di come la qualificazione in Champions valga decine di milioni, il punto principale per gli addetti ai lavori, ma di certo non l'unico. Accedere al massimo torneo rispetto all'Europa League porta ad un'attenzione senza eguali rispetto agli altri tornei, vista la nomea e il fascino conquistato negli ultimi decenni: si tratta banalmente della competizione in cui girano più opportunità di crescita economica, non solo per i premi individuali dati dalla qualificazione e dal percorso, del torneo il cui accesso salva una stagione, visto il prestigio di cui è avvolta.

Per i tifosi, invece, giocare la Champions significa vedere all'opera i più grandi avversari d'Europa, ascoltare la 'musichetta': dal loro punto di vista, insomma, essere immersi in un contesto di prima fascia. Di chi ce l'ha fatta.

  • I MILIONI DERIVANTI DALLA QUALIFICAZIONE

    Non esiste una cifra specifica per ogni squadra qualificata alla Champions. Il sistema creato dalla UEFA è meritocratico solo in parte, visto che tiene conto dei risultati ottenuti nei precedenti anni europei, ma la redistribuzione monetaria considera anche la quota market pool, un bonus legato al valore dei diritti televisivi del mercato e non controllabile con i risultati di un determinato club o nazione.

    Le cinque squadre italiane in lotta per i tre posti Champions otterrebbero dunque una fetta di base diversa. Si parte comunque da circa 19 milioni di euro, garantiti per tutte e trentasei le formazioni qualificate, fino a giungere a 30-50 milioni.

    Secondo le stime di Calcio&Finanza, la Roma, forte degli ultimi anni europei (in cui ha vinto la Conference e partecipato alla finale di Europa League), guadagnerebbe 43.5 milioni, leggermente in più rispetto alla Juventus, che nonostante non abbia partecipato a gare per la coppa è comunque riuscita ad ottenere un percorso totale migliore rispetto a Napoli, Como e Milan, attestandosi dunque sui 42.6.

    Napoli e Como guadagnerebbero poco meno di 39 milioni, visto il percorso simile negli ultimi cinque anni europei, mentre la prima volta del Como porterebbe nelle casse dei lariani qualcosa come 35 milioni.

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  • Thuram Locatelli Juventus GalatasarayGetty Images

    I MILIONI PER LE QUATTRO PARTITE CASALINGHE

    La fase campionato di Champions League permette alle squadre qualificate di giocare quattro partite in casa, fino a un totale di otto qualora vengano raggiunte le semifinali, in questo caso passando dai playoff dopo il girone unico.

    Essend la Champions, con tutto il fascino che attrae i tifosi, le squadre italiane e non sono giustificate dall'aumentare il costo dei biglietti rispetto a Serie A e Coppa Italia: per questo motivo gli incassi derivanti dalle gare europee sono notevolmente più alti rispetto a quelli degli altri tornei,

    Prendendo come esempio San Siro, basti pensare che lo scorso anno Inter-Milan di campionato portò ai nerazzurri 7.6 milioni, mentre Inter-Bayern di Champions più di 10.

    Per Como, Roma, Milan, Napoli e Juventus ballano svariati milioni anche in questo senso, che andrebbero ad aggiungersi al totale della sola partecipazione.

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  • IL PERCORSO EUROPEO

    I premi Champions derivanti dal percorso europeo variano da squadra a squadra, proprio per il diverso approdo di ogni singolo team alla fasi successive post girone.

    Girone in cui è già importante la posizione finale, che porta ad ottenere una cifra piuttosto che un'altra al termine della stagione.

    La Juventus 2025/2026 ha ad esempio ottenuto circa 18 milioni per posizione in classifica e qualificazione ai playoff, mentre l'Inter eliminata agli ottavi e qualificata dal girone in un miglior piazzamento ha superato i 20.

    Per Como, Roma, Napoli, Milan e Juventus gli ultimi due turni di campionato porteranno alla serrata lotta per la Champions consapevoli di quei 35-45 milioni di base, a cui potrebbero aggiungersene circa 18 per il superamento del girone e dunque arrivare a toccare enormi cifre in caso di proseguo del torneo.

    Per capire fino a dove ci si può spingere, l'Arsenal finalista guadagnerà qualcosa come 125 milioni di euro.

    Inutile dire che una qualificazione in Champions permette un mercato estivo più ricco, ciò che attira enormemente i tifosi.