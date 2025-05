Quanto serve Lautaro Martinez all'Inter: in Champions League un goal ogni 87 minuti, come Lewandowski e più di Thuram e Yamal

Inter vs Barcellona

L'argentino è sulla via del recupero e contro il Barcellona dovrebbe esserci. Inzaghi incrocia le dita: quest'anno la Champions è la sua casa.

Lautaro Martinez sì, Lautaro Martinez no. Quasi tutti i pensieri del mondo Inter, nei giorni d'avvicinamento alla semifinale di ritorno contro il Barcellona, si sono riversati sull'argentino dopo il guaio fisico che lo ha costretto a uscire dal campo in Catalogna.

Gli esami, alla fine, hanno rivelato l'esistenza di un'elongazione ai flessori. Dunque, nessuna lesione muscolare come qualcuno aveva temuto a caldo. Lautaro viaggia verso il sì, verso una maglia da titolare al fianco di Marcus Thuram, anche se il dubbio verrà definitivamente sciolto più avanti.

Il fatto che sia in netto miglioramento, intanto, fa già tirare un sospiro di sollievo. Ed è normale che sia così, considerato quel che Lautaro rappresenta per l'Inter: è il suo capitano, il suo giocatore più rappresentativo, il suo leader. Soprattutto in Champions League.

La cavalcata e le ambizioni europee dell'Inter, del resto, vanno di pari passo col rendimento di Lautaro nella competizione. Eccellente diversamente da un anno fa, quando al contrario l'ex giocatore del Racing segnava su tutti i campi in Serie A.