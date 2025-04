Quanto perde l'Inter senza Lautaro Martinez: quando incrocia il Milan è spesso un Toro scatenato

L'argentino non ha recuperato e in Coppa Italia non ci sarà. Contro i rossoneri ha collezionato 9 reti e 4 assist in 19 partite.

E così, Lautaro Martinez non ci sarà. Lo ha confermato Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia, dopo averlo già preannunciato qualche giorno fa: l'Inter, nel derby d'andata di Coppa Italia, dovrà fare senza di lui. L'argentino non ha ancora recuperato dal guaio muscolare rimediato durante il ritiro con la propria nazionale. E dopo aver saltato l'Udinese non ci sarà neppure contro il Milan, nella prima delle due stracittadine che metteranno in palio l'accesso alla finalissima. Un bel problema per l'Inter. Sotto diversi punti di vista. Perché si tratta del centravanti, del capitano, del leader tecnico e carismatico della squadra. Del giocatore più forte della rosa di Inzaghi, insomma. Ma non solo. L'articolo prosegue qui sotto