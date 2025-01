Quanto guadagnano Milan e Inter dal Derby della Madonnina: dal 2023 i 4 maggiori incassi della storia

AC Milan vs Inter

La stracittadina promette di essere ancora una volta un successo sul campo, ma anche economico. Proprio come negli ultimi anni.

L'attenzione non è focalizzata già da oggi sul derby di Milano per un semplice motivo: sia il Milan che l'Inter - così come la Juventus, l'Atalanta e il Bologna - devono prima pensare all'ultima giornata di Champions League, che nel caso di entrambe vale l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Però la stracittadina è lì, dietro l'angolo. Si giocherà domenica, con calcio d'inizio alle ore 18. E come sempre, compresa l'andata che vide la squadra allora allenata da Paulo Fonseca imporsi per 2-1 su quella di Simone Inzaghi, rappresenterà il piatto forte della giornata di Serie A. Anche a livello di pubblico e di spettacolo sulle tribune.

Perché sì, San Siro sarà pieno nonostante le difficoltà del Milan, lontanissimo dalla vetta e dall'Inter stessa. Con inevitabili conseguenze positive sull'incasso della partita. Come accade ormai da decenni, come sottolinea Calcio e Finanza in un'analisi dedicata al tema.